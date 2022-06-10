25 территорий, получивших поддержку югорчан, благоустроят в регионе

Свыше 100 тысяч югорчан приняли участие во всероссийском голосовании по объектам благоустройства, которое проходило с 15 апреля по 31 мая. Победителями признаны 25 общественных территорий – их благоустройство завершится в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«В Югре в голосовании приняли участие 102 085 человек. Автономным округом на выбор жителей 17 муниципалитетов региона было представлено 54 проекта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в Ханты-Мансийске появится парк «Лес Победы», в Пыть-Яхе – аллея Сергея Есенина, благоустроенная этнодеревня в Когалыме, сквер в одном из микрорайонов Лангепаса, общественная территория в районе лыжной базы и сквер в Нефтеюганске, Вознесенский парк в городе Советский.

Напомним, что в 2021 году в Югре благоустроили 61 общественную и 92 дворовые территории. Четыре проекта в Нягани, Когалыме, Урае и Покачах стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.