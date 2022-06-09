16+
Логотип Сиапресс
USD  58,3895   EUR  62,0934  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Югра расширит и углубит контакты с ЮНЕСКО

Наталья Комарова встретилась с представителем ЮНЕСКО на IT-форуме в Ханты-Мансийске

​Югра расширит и углубит контакты с ЮНЕСКО
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова на полях XIIIмеждународного IT-форума в Ханты-Мансийске провела рабочую встречу с председателем межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон. С момента, когда началось сотрудничество региона с этой международной организацией, прошло более 15 лет. Крупнейший совместный проект – экологическая акция «Спасти и сохранить», а также четыре школы ЮНЕСКО, а вскоре откроется вторая кафедра организации в Югорском государственном университете.

«Мы поддерживаем приоритетные направления Программы «Информация для всех». Уверена, что в ходе конференции будут приняты значимые решения, которыми мы будем руководствоваться при реализации региональной политики образования, поддержке талантов детей и молодых людей, которые будут направлены на развитие цифровизации на пользу мировому обществу, сближению и понимаю друг друга», – цитирует губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«В процессе цифровизации мы выделили шесть приоритетных направлений – доступ к информации, информация для развития, сохранение информации, информационная этика, информационная грамотность и многоязычие в киберпространстве. Последнее – особо важно для коммуникации будущего», сказала госпожа Гордон.

Она также поддержала инициативу Натальи Комаровой добавить к списку языков следующего IT-форуме языки стран Африки, Индии, и хозяев площадки – хантыйским и мансийским. Это будет сделано по случаю Международного десятилетия языков коренных народов.

В ходе встречи было решено совместно реализовывать проект по безопасности детей в сети и привлечь к этому самих интересантов – участников проекта Junior IT.


нравится (0) не нравится (0)
09 июня в 19:14, просмотров: 234, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 827
  2. За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности 820
  3. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 811
  4. «Русские Витязи» приземлились в аэропорту Сургута // ВИДЕО 533
  5. Самовольно установленный козырек балкона напугал сургутян из дома по улице Республики 523
  6. Ажиотажный спрос: россияне готовы платить любые деньги за отдых в Турции 488
  7. Свыше 20 сургутских полицейских попались на коррупционных нарушениях 477
  8. ​Единственная причина, по которой в Сургуте нет водной рекреации – лень чиновников 444
  9. ​Гроза, дождь и ветер: такова пятница в Сургуте 395
  10. Водитель легковушки скончался при столкновении с «КамАЗом» в Нефтеюганском районе 395
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7455
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2359
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1932
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1833
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1706
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1661
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1644
  8. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1473
  9. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1444
  10. В Сургуте согласовали изменения в городской бюджет 1346
  1. Имя им — легион 10210
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7455
  3. ​Из адидаса в абибас 5805
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5655
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5246
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4286
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4168
  8. Лужайки кончились 3968
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3778
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3570

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика