В Югре нашли убийцу спустя 23 года

В Югорске продолжается расследование убийства, совершенного в 1999 году. Тогда в лесу после длительных поисков нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Злоумышленника нашли в Екатеринбурге. Под тяжестью улик он признал свою вину и раскаялся.

«В один из дней декабря 1999 года потерпевший на принадлежащем ему автомобиле совместно с уроженцем Свердловской области, проживавшим в поселке Пионерский, заехал в гаражный массив, расположенный в поселке Югорск-2, где между мужчинами состоялся разговор о купле-продаже металлопроката. Во время обсуждения сделки мужчины не договорились о ее условиях, в результате между ними произошла ссора, в ходе которой свердловчанин произвел не менее шести выстрелов из кустарно изготовленного огнестрельного пистолета в потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник перевез его тело в лесной массив, оставил автомобиль в одном из дворов города Югорск, а сам выехал в Свердловскую область», – рассказали в СУ СКР Югры.

На нынешний момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.