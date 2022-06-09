Пассажиры Utair могут оплачивать билеты с помощью Yandex Pay

Utair ввел оплату услуг авиакомпании с помощью отечественного сервиса Yandex Pay. Привязать к нему можно карту всех российских банков любой платежной системы – «МИР», Mastercard, Visa, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Как только появилась альтернатива Apple и Google Pay, мы оперативно добавили возможность оплаты с помощью Yandex Pay в мобильной и десктопной версиях нашего сайта. Теперь пассажиру не обязательно вводить данные банковской карты — оплатить билеты можно в один клик», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

В авиакомпании уточнили, что оплата билетов и дополнительных услуг через Yandex Pay уже доступна пассажирам авиакомпании на сайте utair.ru.