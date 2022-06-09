37 новых случаев коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 37 новых заболевших коронавирусом в 8 муниципалитетах. Большинство новых случаев, как и сутками ранее, зарегистрировано в Нижневартовске – 13. Следом идут Нягань – 6, Кондинский район – 5 и Ханты-Мансийский район – 4. У 34 новых ковид-пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 3 заболевание протекает бессимптомно.

Всего в округе коронавирусом болеют 315 человек. Состояние девяти госпитализированных пациентов медики оценивают как тяжелое, трое больных подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели за сутки 35 человек, за весь период пандемии – 207 991.