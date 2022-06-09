В ДТП на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» погиб водитель легковушки

Накануне на 649 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе водитель легковушки не выдержал безопасную скорость и столкнулся с грузовиком.

«38-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с транспортным средством «КамАЗ», движущемся во встречном направлении, под управлением 48-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель «Фольксваген» погиб на месте, а водитель «КамАЗа» получил травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали одно ДТП.