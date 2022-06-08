Югра продолжает поддерживать предпринимателей в нынешнем кризисе

Малые и средние предприятия Югры получили поддержку из регионального бюджета на 1,5 млрд рублей за два с половиной месяца. Такие данные были озвучены на заседании штаба по устойчивому развитию экономики в нынешнем санкционном кризисе. Поддержка граждан и бизнеса продолжается – с июня Фонд развития Югры начал прием заявок от системообразующих предприятий (их в регионе около 90), которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда», на компенсацию процентов по кредитам. Для остальных системообразующих компаний аналогичный прием заявок начнется с 1 июля, сообщил замгубернатора Югры – директор департамента экономического развития Роман Генкель.

Как передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, на заседании штаба также обсудили эффективность действующих в регионе мер. Одна из них – снижение арендной платы за государственное и муниципальное имущество. Согласно приведенной Натальей Комаровой статистике, на льготных условиях были заключены почти 250 договоров аренды госимущества, 285 – муниципального имущества, и еще более 1,5 тысяч – на земельные участки. Суммарная льгота составила 100 млн рублей.

Семьям с детьми окружное правительство выплатило 461 млн рублей в качестве единовременной помощи по 5 тысяч рублей на ребенка. Включена в работу новая выплата на детей от 8 до 17 лет на сумму 333 млн рублей.