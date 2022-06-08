В Пыть-Яхе обвиняется предпринимательница, которая оформляла фиктивные трудовые отношения

В Пыть-Яхе завершили расследование уголовного дела против директора компании, осуществляющей деятельность по обслуживанию и уборке помещений. По предварительной информации, обвиняемая неоднократно оформляла фиктивные трудовые отношения с четырьмя гражданами. В их числе – ее родственник, бывшая и действующая работницы, а также сотрудница другой организации.

«Умолчав факт наличия у одной из трудоустроенных иного места работы, а также то, что 3 фиктивно трудоустроенных фактически трудовые обязанности не выполняли, обвиняемая незаконно получила компенсацию в размере более 212 тысяч рублей за понесенные затраты работодателя в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения на 2019 – 2025 годы», целью которой является предоставление финансовой помощи предпринимателям для создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных», – сообщили в СУ СКР Югры.

Предпринимательница обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Она признала вину, раскаялась и возместила причиненный ущерб.