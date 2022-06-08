Команда из Югры завоевала на студвесне 16 наград

В 2023 году в Югре пройдет студенческая весна. Об этом стало известно на закрытии фестиваля этого года в Челябинске. Там заместителю губернатора округа Владиславу Нигматулину вручили переходящий кубок организаторов — благодаря успехам югорских студентов.

Всего в фестивале приняли участие 2000 студентов из 70 регионов. В ходе конкурса молодежь из автономного округа завоевала 16 наград и заняли третье место в общекомандном зачете, В том числе – первое место за региональную программу «Я нашел нефть, вот так. Салманов». А переходящий кубок организаторов достался Югре вообще впервые в истории.

«Призы, которые вы взяли, и в том числе за нашу региональную программу — вы действительно заслужили, вы работали, вы старались. Я знаю, как старались ваши наставники. А главное, что в нашей региональной программе про Фармана Салманова есть классная мысль и правильная идея. Как воля, вера и желание даже одного отдельно взятого человека могут открыть дорогу, в данном случае большой нефти, могут открыть дорогу мечте», – прокомментировала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

«Югра принимает следующую студенческую весну на себя. И в следующем году это будет не меньший праздник. Мы ждем вас», – сказал Владислав Нигматулин в ходе закрытия фестиваля в Челябинске.