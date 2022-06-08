На югорчанина завели уголовное дело за выращивание конопли в гараже

35-летний житель Нягани выращивал в гараже коноплю, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. В ходе обыска его гаража, расположенного по улице Речная на территории кооператива «Геофеникс», полицейские обнаружили 31 куст конопли, приспособления для ее выращивания, а также весы и светодиодные лампы. Проведенная экспертиза подтвердила, что растения являются наркосодержащими.

«Мужчина пояснил, что приобрел семена конопли через интернет, оборудовал гараж и создал благоприятные условия для выращивания растения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»).