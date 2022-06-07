Полпред президента в УрФО дал оценку кадровых потерь IT-компаний

Менее 1% IT-специалистов покинули УРФО после начала спецоперации в Украине. Об этом сообщил уральский полпред президента Владимир Якушев во время форума в Ханты-Мансийске.

«Везде разные цифры фигурируют. Мне об этом рассказали наши крупнейшие компании, которые работают на территории УрФО. Причем штаб-квартиры находятся у них здесь, а работают они по всей стране. 8-10% человек уехали в моменте после 24 февраля. Возник некий такой ажиотаж. Большинство затем оценило ситуацию и обстановку и на данный момент по факту потери составили всего 1%. Сейчас все успокоилось», – отметил представитель. Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день российские IT-компании активно разрабатывают новые программные продукты и видят в сложившийся ситуации дополнительные возможности.