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Владимир Якушев: «Потери IT-специалистов из УРФО составили всего 1%»

Полпред президента в УрФО дал оценку кадровых потерь IT-компаний

Владимир Якушев: «Потери IT-специалистов из УРФО составили всего 1%»
Фото: admtyumen.ru

Менее 1% IT-специалистов покинули УРФО после начала спецоперации в Украине. Об этом сообщил уральский полпред президента Владимир Якушев во время форума в Ханты-Мансийске.

«Везде разные цифры фигурируют. Мне об этом рассказали наши крупнейшие компании, которые работают на территории УрФО. Причем штаб-квартиры находятся у них здесь, а работают они по всей стране. 8-10% человек уехали в моменте после 24 февраля. Возник некий такой ажиотаж. Большинство затем оценило ситуацию и обстановку и на данный момент по факту потери составили всего 1%. Сейчас все успокоилось», – отметил представитель. Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день российские IT-компании активно разрабатывают новые программные продукты и видят в сложившийся ситуации дополнительные возможности.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 239, комментариев: 0
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