Жители Югры рассказали, чем бы они занимались, если не ходили на работу

Большинство югорчан предпочло бы путешествовать, заниматься творчеством и уделять внимание семье, а не работать. Об этом говорится в результатах опроса сервиса «SuperJob» среди представителей экономически активного населения округа.

«28% жителей Югры проводили бы время в путешествиях. Больше внимания своему хобби уделяли бы 13% опрошенных. Вели бы домашнее хозяйство и занимались семьей 11%. По 9% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие. Еще 8% трудились бы на огороде. В мире без работы 7% больше занимались бы спортом, 5% — образованием или наукой, 4% — своим здоровьем», – отметили в исследовании.

Также в мире без работы заниматься творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы женщины. А мужчины уделяли бы время туризму, огороду, спорту и образованию.

При этом, 8% югорчан признались, что не могли бы жить без работы. Среди них – инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры.