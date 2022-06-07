Жительница Когалыма спровоцировала аварию с участием четырех автомобилей

Накануне в Когалыме произошла авария с участием четырех автомобилей. Несмотря на массовость ДТП, обошлось без пострадавших.

«В 18:10 в Когалыме 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», по предварительным данным, при совершении маневра «разворот», не предоставила преимущество в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и совершила столкновение с автомобилем «Лада», который по инерции отбросило на стоящие транспортные средства «Тойота» и «Киа», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что за 6 июня аварий с пострадавшими в округе не зарегистрировано.