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Пожилая югорчанка устроила массовое ДТП

Жительница Когалыма спровоцировала аварию с участием четырех автомобилей

Пожилая югорчанка устроила массовое ДТП
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Когалыме произошла авария с участием четырех автомобилей. Несмотря на массовость ДТП, обошлось без пострадавших.

«В 18:10 в Когалыме 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», по предварительным данным, при совершении маневра «разворот», не предоставила преимущество в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и совершила столкновение с автомобилем «Лада», который по инерции отбросило на стоящие транспортные средства «Тойота» и «Киа», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Отметим, что за 6 июня аварий с пострадавшими в округе не зарегистрировано.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 348, комментариев: 0
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