На 53% сократился объем выдачи потребкредитов в ХМАО за год

На 53,4% сократился объем выдачи потребительских кредитов в ХМАО в январе – апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если за первые четыре месяца прошлого года было выдано кредитов на 34,4 млрд рублей, то в текущем году – всего 14,4 млрд руб. Об этом следует из результатов исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Югра показала самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов в стране. Следом за ней идет Пермский край (-51,3%), Республика Саха (Якутия) (-51,1%), Иркутская область (-50,8%) и Красноярский край (-50,5%).

В целом в России в январе-апреле 2022 года было выдано потребкредитов на сумму 0,74 трлн. руб. что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2021 года – 1,37 трлн. руб.).

«Потребкредиты в последнее время выдавались, прежде всего, тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. При этом стоит отметить, что и сами люди сейчас придерживаются тактики снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.