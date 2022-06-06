Правительство ХМАО утвердило увеличение прожиточного минимума

В Югре увеличили прожиточный минимум на 10 процентов. Теперь он составляет 18 625 рублей (для детей, к слову, чуть больше), ранее был равен 16 932 рублям. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 20 302 рубля, пенсионеры же могут рассчитывать на сумму чуть более 16 тысяч.

«Мы принимаем решение о 10-процентном увеличении прожиточного минимума в автономном округе по основным социальным демографическим группам населения в соответствии с поручением президента Российской Федерации и в связи с принятием постановления правительства об особенностях исчисления установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии», – обозначил первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков.