Молодые югорчане предстанут перед судом по обвинению в серии вымогательств

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Белоярского 20 и 17 лет. Они обвиняются в совершении двух преступлений по статье о вымогательстве. Кроме того, старший из соучастников обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, а младший – в совершении четырех преступлений по статьям о вымогательстве и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, вечером 29 января 2021 года обвиняемые избили несовершеннолетнего жителя Белоярского, после чего потребовали от него деньги за то, что тот заступился за своего знакомого, у которого злоумышленники также вымогали деньги. Избитый юноша, напуганный угрозами более тяжкого насилия, передал своим обидчикам 3 156 рублей.

В том же году, в период с января по июнь, обвиняемые получили от еще одного своего знакомого мобильный телефон и 72 тыс. рублей. Здесь также пошло в ход вымогательство: юноши неоднократно избили его и пригрозили, что обвинят в торговле наркотиками.

Кроме того, младший из обвиняемых в период с марта по май обманным путем получил от своего знакомого свыше 400 тыс. рублей якобы для совместного бизнеса. После того, как потерпевший догадался об обмане и перестал давать деньги, обвиняемый под угрозой расправы получил от него еще 15 тыс. рублей.

В это же время от действий юного злоумышленника пострадали трое несовершеннолетних: под угрозой расправы за вымышленный долг они передали ему золотую цепочку и 7,5 тыс. рублей.

«В ходе следствия обвиняемые раскаялись и возместили потерпевшим ущерб. Также следователями собраны и иные доказательства их вины и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.