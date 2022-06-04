1800 IT-преступлений произошло в ХМАО с начала года

По итогам четырех месяцев 2022 года ущерб от IT-преступлений в Югре превысил 208 миллионов рублей. За этот период полицейские зарегистрировали более 1800 преступлений данной категории. Информацию об этом озвучили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, чаще всего аферисты разводят югорчан на деньги с помощью телефонных звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками безопасности банка и представителями силовых структур, предупреждают якобы о несанкционированном списании денежных средств и просят оказать содействие в раскрытии мошенничеств.

«Большой процент обманов приходится и на покупки и продажу товаров и услуг в Интернете. Также остаются актуальны такие схемы, как получение быстрого дохода на бирже, различные компенсации или выплаты, оплата поездок через сервис «Бла Бла кар», приобретение авиа и ж/д билетов», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции рекомендовали завести виртуальную банковскую карту специально для использования в Интернете и пополнять ее только для оплаты текущих покупок.

В 2022 году мошенники разработали новые схемы. Это помощь в покупке наличной валюты, оформление карты надежного иностранного банка, отключение банка от SWIFT, блокировка карты, а также использование поддельных банковских приложений.