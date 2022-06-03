16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5750   EUR  64,9053  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Строительство избы в лесной глуши дорого обойдется югорчанам

Югорчанам грозит многомиллионный штраф за строительство избы в лесной глуши

Строительство избы в лесной глуши дорого обойдется югорчанам
Природнадзор ХМАО

В Советском районе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех местных жителей, строивших избу в лесной глуши. Как сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора, в ходе рейда в середине мая инспекторы обнаружили незаконную рубку 36 сосен. Деревья, по данным ведомства, срубили трое мужчин. Злоумышленники практически завершили строительство: осталось покрыть крышу кровлей, установить дверь и печь, сделать пол и окно.

Инспекторы обратились в ОМВД по Березовскому району. Полицейские провели осмотр места происшествия и рассчитали ущерб, причиненный лесному фонду. По предварительной оценке, он составил 408 482 руб.

«В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», - отметили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного до трех млн рублей или в размере зарплаты (или иного дохода) за период от четырех до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 53, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Салют над Мангазеей 703
  2. Югорчанке грозит штраф за нападение на пенсионера 655
  3. Волонтеры Сургута благоустроили могилы ветеранов 571
  4. В каких югорских городах живет больше всего злостных алиментщиков, выяснили приставы 570
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 3 июня 473
  6. ​Сбер ожидает роста заявок на образовательные кредиты под 3% годовых 473
  7. Большинство природных пожаров в Югре произошли по вине человека 460
  8. Спортивная площадка в сургутском парке выбилась в лидеры на голосовании по благоустройству 384
  9. ​На форуме «Сильные идеи для нового времени» представят тюменские проекты 333
  10. Как назовут центральную площадь Сургута – решит комиссия по топонимике 291
  1. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3236
  2. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2598
  3. Старики и дети 2399
  4. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2185
  5. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1859
  6. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1821
  7. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1749
  8. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 1639
  9. ​Пенопластовая река, или Экологическая катастрофа на Бардаковке, часть 2 1636
  10. В Югре подскочила заболеваемость коронавирусом 1572
  1. Имя им — легион 9713
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8714
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5888
  4. ​Из адидаса в абибас 5118
  5. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4977
  6. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 3919
  7. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3835
  8. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3749
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3417
  10. Лужайки кончились 3415

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика