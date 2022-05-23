Сотрудников аэропорта в Урае привлекли к ответственности за нарушения требований безопасности

В ХМАО транспортный прокурор выявил нарушения в аэропорту Урая. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В результате надзорных мероприятий, выявлены факты неоднократного выпуска на линию транспортного средства, незарегистрированного в установленном порядке», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом). Виновному лицу выписали штраф. Руководителю аэропорта внесли представление. По результатам его рассмотрения двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.