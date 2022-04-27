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Югорских следж-хоккеистов наградили в Кремле

Параспортсмены из ХМАО получили благодарности президента РФ

Югорских следж-хоккеистов наградили в Кремле
Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Югорских паралимпийцев наградил президент России Владимир Путин. Так, в Кремль были приглашены следж-хоккеисты, выступившие на Зимних играх «Мы вместе. Спорт», Николай Терентьев, Алексей Волков, Михаил Мячин, Василий Варлаков, Игорь Малецкий, Андрей Соколов, Евгений Плотников, а также сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров.

Параспортсменам вручили благодарности президента РФ. Торжественную церемонию провели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

«Вклад наших спортсменов в развитие и популяризацию Олимпиад и Паралимпиад без всякого преувеличения просто огромный. Российские и белорусские атлеты – одни из лучших в мире, абсолютный факт. Ими завоёвана треть всех наград на чемпионатах мира, которые предваряли Игры в Пекине. Сильны и команды Армении, Казахстана и Таджикистана, которые также участвовали в нашем спортивном празднике, – сказал в своей речи Путин. – Великие традиции отечественного спорта будут продолжены и приумножены. Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров».


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Сегодня в 13:59, просмотров: 94, комментариев: 0

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