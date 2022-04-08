В Югре чествовали и награждали лучших спортсменов года

Очередной смотр-конкурс «Спортивная элита» завершен в Югре. На нем традиционно чествуют сильнейших спортсменов, которые показали лучшие результаты и заслуженно стали гордостью региона и, зачастую, всей страны. У мероприятия более чем 25-летняя история – впервые оно прошло в 1996 году, тогда награды получили биатлонисты – «коренная» для Югры спортивная специальность. Но с тех пор прошло много времени, спорт в регионе сделал несколько больших шагов вперед, и мероприятие изменилось соответствующим образом – теперь это главный праздник и спортсменов, и тренеров, и специалистов этой области, и всех любителей спорта.

Мероприятию в этом году предшествовала встреча Натальи Комаровой с участниками и призерами XXIVзимних Олимпийских игр в Пекине, а также Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Югра гордится вами, вашими мастерством, характером, верными решениями тренеров, успехом югорской системы спортивной подготовки, – цитирует губернатора департамент общественных и внешних связей региона. – Мы равняемся на победителей всегда. Отмечу, что не только мы, югорчане, запомнили олимпийские выступления Андрея и Натальи Соболевых, уверенную работу Кристины Резцовой, праздник Сергея Устюгова. Не только мы были свидетелями этого праздника, но и весь мир.

За этими успехами стоит многолетний командный труд спортсменов, тренеров, спортивных функционеров, поддержка болельщиков. Спасибо вам от всех нас, спасибо от Родины».

Губернатор особо подчеркнула успехи следж-хоккеистов из Югры, которые завоевали золотые и серебряные медали на играх «Мы вместе. Спорт», и подчеркнула, что они являются «настоящей элитой среди всех нас», на которую равняются и простые югорчане, и молодые спортсмены.

Сенатор Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков поблагодарил Наталью Комарову за то, что правительство региона оперативно отработало возможность провести зимние игры паралимпийцев на территории автономного округа и выразил надежду, чтобы это стало традицией.

«Сегодня на вас смотрят, ориентируются на вас тысячи юных, совсем молодых людей, для которых важна ваша победа, которые мечтают быть похожими на вас, – обратился Эдуард Исаков к спортсменам. – Вы – мегазвезды. Такие встречи всегда вдохновляют молодых».

Чемпион XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в лыжных гонках Сергей Устюгов вручил губернатору Югры подарок – спортивный рюкзак с символикой и автографами.

Вскоре пришло время Наталье Комаровой вручать подарки спортсменам. На награждении «Спортивной элиты» она сказала широкой аудитории, собравшейся в «Югра-классик»: «Вы – будущее спорта, новые чемпионы. У вас есть всё для успеха: природные данные, инфраструктура, грамотные тренеры, поддержка родных и близких. К этому добавлю – поддержка югорчан».

Глава региона в этот вечер наградила десятки спортсменов, перечислить которых в рамках одного материала довольно сложно. Некоторые получили сразу по несколько наград за один вечер. Пожалуй, одними из важнейших стали победители конкурса «Спортивная элита года» в номинации «Лучшие спортсмен года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – чемпион XXXIIлетней Олимпиады по боксу Альберт Батыргазиев, победитель той же Олимпиады в спортивной борьбе Заурбек Сидаков, чемпион все той же Олимпиады в тхэквондо Максим Храмцов и обладательница паралимпийского золота и серебра в летней Паралимпиаде Анастасия Гонтарь.

«Это очень радостное мероприятие, на котором собирается очень много хороших людей. Увидеть их – большое счастье, – сказал Альберт Батыргазиев. – У каждого свое направление и у нас не всегда получается пересекаться, но хорошо, что есть «Спортивная элита», на которой мы можем видеться, порадоваться и обменяться последними новостями».

Действительно, это мероприятие стало очень важным не только для тех, кого чествуют по итогам года, но и тех, кто стремиться стать лучшим и войти в спортивную элиту Югры. Молодые спортсмены ориентируются на лучших в своих рядах и мотивируются на упорные тренировки и новые победы.