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В ХМАО главу нефтяной компании осудят за взятку

Гендиректор югорской нефтяной компании предстанет перед судом за коррупцию и неуплату налогов

В ХМАО главу нефтяной компании осудят за взятку
pixabay.com

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и даче взяток в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что в марте 2015 года обвиняемая, являясь гендиректором и единственным учредителем предприятия, передала взятку в размере 3 млн рублей начальнику управления Пенсионного фонда в Нижневартовск. Взамен он пообещал снизить санкции с 40% до 20% за неуплату предприятием страховых взносов в размере свыше 67 млн рублей.

Также Екатерина Симакова обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в 590 млн рублей.

Напомним, Екатерину Симакову задержали в конце октября 2021 года в Сочи при попытке перейти границу России с Абхазией. Женщину отправили в СИЗО, но затем изменили меру пресечения. Под тяжестью улик обвиняемая признала свою вину в полном объеме, отмечают в СК. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 30, комментариев: 0

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