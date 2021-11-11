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​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи

Югорская предпринимательница обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 590 млн рублей

​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи

В Сочи 27 октября задержали и отправили под стражу гендиректора нефтяной компании из Нижневартовска — ООО «Нефтесервис» Екатерину Симакову. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в окружном СУ СКР.

Глава компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 590 млн рублей, а также в даче двух взяток на общую сумму в 5 млн рублей. Согласно материалам дела, гендиректор и учредитель ООО «Нефтесервис» в течение трех лет — с января 2015 по декабрь 2017 — не оплачивала налоги. Задолженность составила порядка 590 млн рублей.

«Кроме того, в 2015 и 2016 годах злоумышленница дважды дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовск в общем размере более 5 миллионов рублей за снижение штрафных санкций и общее покровительство, в том числе непроведение проверок в отношении юридического лица», - отметили в ведомстве.

По данным СК, благодаря принятым мерам по обеспечению возмещения ущерба в течение 2021 года удалось вернуть в бюджет недоимку по налогам в размере более 590 миллионов рублей.

В октябре Екатерину Симакову объявили в международный розыск. Силовики задержали югорчанку, когда она попыталась перейти границу России с Абхазией, чтобы оттуда проникнуть в Грузию, уточняют СМИ.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 514, комментариев: 0
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