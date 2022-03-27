За сутки в ХМАО диагноз COVID-19 поставили 201 человеку

За минувшую субботу ковид подхватил 201 югорчанин в 19 муниципалитетах, сообщает региональный оперштаб. Более четверти всех заболевших приходится на столицу округа (57 человек), на втором месте — Сургут (26).

Учитывая новые данные, общее число переболевших «короной» с момента начала пандемии в Югре составило на сегодняшний день 206 242 человека, причем 199 588 уже вылечились, под наблюдением врачей (в основном, на самоизоляции) находятся 4 149 югорчан. Умерли 2 505 человек — только один из них ушел в минувшие сутки.