Зимники закрыли в Югре из-за метели и порывистого ветра

В четырех муниципалитетах ХМАО временно закрыли зимние автодороги. Как сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, движение запрещено по ряду зимников в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Нижневартовском и Белоярском районах. По данным ведомства, там наблюдается сильный ветер с порывами до 25 м/с и метель с ограничением видимости.

Уточняется, что зимники будут закрыты до стабилизации погодных условий и приведения дорог в нормативное состояние.