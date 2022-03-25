Диализный центр начал работу в Лангепасе

В Лангепасе открыли диализный центр, где можно пройти жизненно важную процедуру – гемодиализ. Теперь 14 жителям города не придется три раза в неделю ездить в ближайшие города для получения этой медицинской услуги, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Добровольский.

«Десятки болезней почек при прогрессировании приводят к почечной недостаточности, когда для сохранения жизни пациента необходима трансплантация почки либо гемодиализ – процедура, для которой используются аппараты «искусственная почка», а пациент приходит три раза в неделю на 3-4 часа в диализный центр, суммарно проходя около 150 сеансов гемодиализа в год, – рассказал глава департамента, – В Югре из 1,7 млн жителей у 680 – терминальная ХПН. 110 пациентам выполнена трансплантация почки, из них 48 эта операция выполнена в Югре, а вот процедуру гемодиализа получают 570 югорчан».

Всего в Югре работает 15 государственных и частных диализных центров в 12 городах округа. Для пациентов процедуры диализа проводят бесплатно.