Экскаватор ушел под воду при строительстве моста через реку Мулымья

В феврале в Советский отдел Природнадзора Югры поступило сообщение о затоплении экскаватора в реке Мулымья. В результате осмотра территории был обнаружен гусеничный экскаватор «CAT», он провалился под лед реки.

«Указанная техника использовалась для выполнения работ при строительстве моста через реку Мулымья, однако в ходе производства работ не была учтена масса 36-тонного экскаватора и толщина льда. В результате чего экскаватор провалился под лед и затонул в реке Мулымья», - сообщили в пресс-службе Природнадзора ХМАО.

Представители ведомства провели расследование. Юрлицо признали виновным в совершении административного наказания и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. Затонувший экскаватор из воды достали.