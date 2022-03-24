16+
Логотип Сиапресс
USD  103,1618   EUR  113,2613  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как на качелях: в Югре снова увеличилось число заболевших ковидом

Ханты-Мансийск вырвался в «лидеры» по числу заболевших коронавирусом за сутки в Югре

​Как на качелях: в Югре снова увеличилось число заболевших ковидом
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 179. Новые заболевшие зарегистрированы в 22 муниципалитетах: больше всего в Ханты-Мансийске – 43, Березовском районе – 30, Сургуте – 24 и Советском районе – 22.

По данным окружного оперативного штаба, на момент выявления заболевания у 231 пациента наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксировали пневмонию.

Умерли за сутки от коронавируса в ХМАО 2 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стал 2 501 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:24, просмотров: 63, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 2283
  2. Два сургутянина поплатятся за пикет против спецоперации в Украине 1181
  3. ​Стало известно, кто возглавит Природнадзор Югры 1098
  4. Россияне скупают сейфы и патроны 1094
  5. «Ваши идеи, ваши проекты – это и мое завтра»: Наталья Комарова об открытии международного молодежного форума «Нефтяная столица» 1087
  6. Из России уехали до 70 тысяч айтишников, сообщил глава РАЭК 1050
  7. В магазинах подорожали косметика и одежда, в том числе из старых коллекций 1027
  8. ​Югорчанка обвиняется в издевательстве над своими детьми и оскорблении полицейского 737
  9. ​«Горэлектросеть» инвестирует в энергосистему Нижневартовска более 748 млн рублей 728
  10. Прокуратура потребовала закрыть свалку рядом с аэродромом Нягань 713
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3171
  2. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 2961
  3. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2890
  4. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 2536
  5. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 2286
  6. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 2283
  7. Пьяный югорчанин заколол жену вилкой 2176
  8. Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key 2156
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША 1965
  10. Пьяный хантымансиец вытолкнул полицейского из машины на полном ходу 1934
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17567
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 8047
  3. ​Не так уж и единогласно получилось 7180
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6462
  5. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6151
  6. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 6058
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 5922
  8. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5551
  9. ​Школы Сургута эвакуируют 5428
  10. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5335

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика