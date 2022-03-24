Ханты-Мансийск вырвался в «лидеры» по числу заболевших коронавирусом за сутки в Югре

За последние сутки в ХМАО выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 179. Новые заболевшие зарегистрированы в 22 муниципалитетах: больше всего в Ханты-Мансийске – 43, Березовском районе – 30, Сургуте – 24 и Советском районе – 22.

По данным окружного оперативного штаба, на момент выявления заболевания у 231 пациента наблюдались признаки ОРВИ, у 12 зафиксировали пневмонию.

Умерли за сутки от коронавируса в ХМАО 2 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стал 2 501 человек.