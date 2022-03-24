Каждый четвертый югорчанин решил закупиться продуктами перед повышением цен

Каждый четвертый житель Югры решил закупиться перед ростом цен. Чаще всего это люди старше 45 лет и с доходом ниже 80 тысяч рублей. 73% жителей региона не покупали ничего впрок.

Наиболее популярными товарами оказались крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, мука – 43% опрошенных закупились этими товарами. Бытовой химией запаслись 18%, предметами личной гигиены — 10%, всеми привычными продуктами — 12%. Каждый десятый купил лекарства. По 3% закупили консервы и товары для животных, 9% обновили одежду и обувь, по 5% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

«Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в ХМАО: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин», – рассказали в пресс-службе портала SuperJob.