Жительница Мегиона нашла кошелек в такси и решила потратить чужие деньги на себя

27-летняя жительница Мегиона стала фигуранткой уголовного. Она подозревается в совершении кражи, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Накануне в городской отдел полиции обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о потере кошелька, в котором было 38 тыс. рублей наличными. Женщина предположила, что могла оставить кошелек в такси.

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленницы. Подозреваемая пояснила, что пару дней назад в такси обнаружила кошелек с деньгами, решила забрать их себе и потратить на свои нужды. Сделать этого она не успела. Деньги вернули их владелице, а в отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.