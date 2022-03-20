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​Валентина Матвиенко посетила Югру — впечатлилась состоянием региона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завершила рабочий визит в ХМАО

​Валентина Матвиенко посетила Югру — впечатлилась состоянием региона
Фото: admhmao.ru

В Югре накануне работала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: она посетила Когалым и Сургут, провела рад встреч с представителями крупного бизнеса, в том числе с руководством нефтяных компаний «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», а также с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором ХМАО Натальей Комаровой, чиновниками правительства Югры и городов.

Кратко говоря, спикер Совфеда оказалась впечатлена уровнем развития региона — мерами социальной поддержки, которую округу оказывают нефтяные гиганты. «Нефтяные и газовые компании — это суперсовременные, высокотехнологичные предприятия, построившие новые, современные цепочки, включая подготовку и переподготовку кадров. Они внедряют новейшие технологии. В ходе встреч с руководством компаний «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» я поняла, что они твердо стоят на ногах и не намерены сокращать темпы развития, — отметила Валентина Матвиенко. — Нефтегазовые компании региона уверенно себя чувствуют, так как потребность в дополнительных объемах нефти и газа растет. При этом эти предприятия делают очень многое для людей в самых разных сферах, включая здравоохранение, культуру, спорт и другие. Все планы по развитию социальной инфраструктуры, намеченные до 2025 года, реализуются, компании вносят огромный вклад в социальное, экономическое развитие страны».

Также руководитель Совфеда впечатлилась объемами и качеством строительства жилых и социальных объектов, включая Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства, посетив который Матвиенко отметила, что благодаря его работе уровень рождаемости в Югре должен неуклонно расти.

«Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ является одним из лидеров по многим показателям экономического, социального развития, — обратилась Валентина Матвиенко к губернатору Наталье Комаровой. — За этим большой труд, и ваш, Наталья Владимировна, и людей, живущих на этой земле, и, конечно, компаний, бизнеса. Очень важно, что вы сумели выстроить такой баланс интересов региона, бизнеса. И меня трудно чем-то удивить, но я на самом деле впечатлена тем объемом социальной ответственности бизнеса, социальной поддержки региона, которую оказывает и компания «Лукойл», и компания «Сургутнефтегаз».

Главной темой многих встреч, однако, стало введение санкций Западом и продолжающийся процесс импортозамещения. По словам Матвиенко, Югра — один из лидеров и в этом направлении: об этом она говорила на встрече с Владимиром Якушевым и Натальей Комаровой в Сургуте. Главное: паники нет, есть понимание, как действовать, подчеркнула спикер Совета Федерации. Основные «болевые точки», на которые сейчас в федеральном округе обращают особое внимание, — это рынок труда и цены в магазинах, заявил Владимир Якушев: руководство мониторит ситуацию и своевременно реагирует на какие-либо изменения.

Губернатор Наталья Комарова также отметила, что возможность влиять на ситуацию в регионе обеспечивает в том числе указ президента России о расширении полномочий глав регионов — решение готовили в том числе в Совете Федерации. Предложения глав субъектов Федерации хорошо слышат в Кремле: сейчас, например, обсуждается внесение изменений в Налоговый кодекс, инициированное правительством ХМАО — благодаря ему расширен периметр месторождений, попадающих под действие налога на дополнительный доход. В случае принятия соответствующего дохода регион получит больше дополнительных средств: «В результате мы будем добывать 13,3 миллиона тонн нефти, из них больше 11 миллионов — на нашей территории, дополнительные поступления в федеральную казну составят свыше 60 миллиарда рублей. Около 40 миллиардов рублей будет привлечено в основной капитал в виде инвестиций. В эксплуатацию, перспективную разработку будет вовлечено более 80 миллионов запасов тонн нефти», — заключила Наталья Комарова.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 104, комментариев: 0

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