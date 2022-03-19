В ХМАО за сутки выявили 430 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 430 новых случаев заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Ханты-Мансийске – 113, Сургуте – 53, Октябрьском и Советском районах – по 28 в каждом. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 204 367.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 13, с симптомами ОРВИ – 410, в бессимптомной форме заболевания – 7.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 4 человека. За весь период пандемии – 2 487.

Выздоровели за весь период пандемии — 193 126 пациентов.