Пять человек умерли от коронавируса в Югре за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 414 новых случаев заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Днем ранее было 332. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Ханты-Мансийске – 60, Урае – 45, Сургуте – 42 и Советском районе – 40.

На момент выявления заболевания у 396 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, сообщили в окружном оперативное штабе. Состояние 47 госпитализированных пациентов медики оценивают как тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 5 человек. За весь период пандемии - 2 483.