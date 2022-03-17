800 миллионов рублей украли мошенники у югорчан

По статистике Банка России, почти 70% случаев хищений со счетов физлиц и 77% – юрлиц совершаются с использованием социальной инженерии – метода получения доступа к конфиденциальным данным с использованием психологического воздействия. Об этом рассказали представители реготделения Банка России и полиции жителям Югры на вебинаре по повышению киберграмотности.

По данным окружного УМВД, в 2021 году в округе зарегистрировали 9,5 тыс. мошенничеств и краж с банковских карт. Это на 7% меньше, чем в 2020 году. Общая сумма хищений со счетов югорчан превысила 800 млн рублей (за весь 2020 год – 500 млн рублей).

«Популярными сценариями мошенников являются звонки/сообщения от лжесотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке/продаже товара, реклама от «псевдоброкеров» с предложением инвестиций на электронных торговых площадках, обращения «сотрудников» силовых структур, обман с использованием сервиса поиска попутчиков», - рассказали ведущие вебинара.

По словам замначальника отдела безопасности реготделения Банка России Алексея Нохрина, мошенники оперативно подстраиваются под актуальную повестку – сегодня это новости о блокировке банковских карт в связи с санкциями, мерах государственной поддержки, социальных выплатах. Злоумышленники убеждают, что жертва потеряет все деньги из-за отключения банка от международной системы межбанковских сообщений SWIFT (СВИФТ). Чтобы спасти сбережения, якобы нужно перевести их на специальный «безопасный счет».

Также растет число фишинговых (поддельных) сайтов, особенно перед праздниками, в период отпусков. Кроме того, участились случаи, когда граждан обманывают лжеброкеры, предлагая «выгодные» инвестиции на электронных торговых площадках, вложения в различные несуществующие криптовалюты.

«Перед тем как принять любое финансовое предложение, особенно с обещанием доходности намного выше рыночного уровня, проверьте компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», там же есть список организаций с признаками нелегальной деятельности», – подчеркнул Алексей Нохрин.

По словам экспертов, чаще всего мошенники делают ставку на знание человеческой психологии – запугивают жертву или обещают ей быстрые деньги, не давая возможности трезво оценить ситуацию. Телефонный звонок – это самый массовый инструмент социальных инженеров.

«Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка, полиции или ФСБ, прекратите сомнительный разговор, наберите номер горячей линии банка вручную (он указан на оборотной стороне карты) и уточните информацию. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Сотрудники банка никогда не запрашивают реквизиты и секретную информацию карты, а сотрудники правоохранительных органов не звонят, а приглашают граждан повестками», – пояснил представитель регулятора.