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​Запущен югорский «филиал» информационного ресурса Объясняем.рф

Созданы региональные сообщества Объясняем.рф в Югре

​Запущен югорский «филиал» информационного ресурса Объясняем.рф
Фото t.me/o86rf

Федеральный информационный проект Объясняем.рф получил свой «филиал» в Югре. Региональные сообщества в трех социальных сетях – ВКонтакте, «Одноклассниках» и Telegram были запущены и уже проводят первые эфиры и общую разъяснительную работу, рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

Напомним, что задача проекта – оперативно предоставлять актуальную и достоверную информацию россиянам на вопросы по социально-экономическим темам. Сейчас как никогда важно давать максимально достоверную информацию по наиболее актуальным вопросам – финансам, мерам социальной поддержки, ситуации в торговых сетях с товарами первой необходимости, обеспеченностью лекарствами. Ответы готовят органы власти – профильные федеральные министерства и региональные ведомства.

«В условиях, когда интернет-пространство наполнено слухами, домыслами и фейками важно получать информацию из проверенных источников, в число которых теперь вошли региональные ресурсы «Объясняем.рф». На основе запросов через систему «Инцидент Менеджмент», горячие линии, обращения граждан мы будем готовить контент, который даст ответы на вопросы жителей, разъяснит текущую ситуацию. Здесь же будет публиковаться официальная позиция правительства автономного округа по различным вопросам», – прокомментировал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

На страницах югорского Объясняем.рф уже прошел первый эфир – с директором департамента социального развития Югры Терезой Пономаревой и и.о. директора департамента труда и занятости населения Алексеем Мокринским. Следующий онлайн-разговор запланирован на 18 марта – отвечать на вопросы югорчан будет замдиректора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.


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Сегодня в 22:54, просмотров: 113, комментариев: 0

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