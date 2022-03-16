Югорчане внесли идеи в план развития округа под санкционным давлением

Большое совещание общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры прошло в Ханты-Мансийске под председательством Натальи Комаровой. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, одной из главных тем было развитие автономного округа в условиях санкционного давления.

«Ключевые направления следующие: сохранение рабочих мест, уровня заработной платы, цен на продовольственные товары, создание собственных производств, в том числе нацеленных на импортозамещение», – настроила участников Наталья Комарова.

Из торгово-промышленной палаты округа пришли следующие идеи: установить мораторий на увеличение региональных и муниципальных налогов и сборов, дать льготы по налогу на имущество, помогать югорчанам, ведущих личные подсобные хозяйства. Представитель бизнеса Ринат Салахутдинов дополнил: требуется дать предпринимателям отсрочки и реструктуризации нынешних кредитов, а новые займы позволить брать под более низкий процент, а также компенсировать часть арендных платежей и сдавать бизнесу муниципальные и региональные помещения по сниженной ставке.

«Мы продолжаем проводить кустовые встречи с предпринимателями, на которых в индивидуальном порядке отрабатываем возникающие вопросы, проблемы, консультируем, оказываем помощь по мерам поддержки, поиску поставщиков», – рассказал департамента экономического развития и заместитель губернатора Роман Генкель.