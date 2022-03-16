В Югре организуют очередную единовременную выплату ветеранам на День Победы

Наталья Комарова подписала постановление об единовременной выплате ко Дню Победы. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, решение было окончательно оформлено во время заседания регионального правительства. Выплата будет носить дифференцированный характер и затронет 4 528 человек.

По информации директора окружного департамента социального развития Терезы Пономаревой, наибольшая сумма предполагается для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, неработающих пенсионеров из числа узников концлагерей – им перечислят по 20 тысяч рублей.

Труженики тыла, вдовы погибших, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, инвалиды боевых действий вследствие боевой травмы, родители погибших военнослужащих получат по десять тысяч рублей.

В свою очередь, неработающим пенсионерам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявшим родителей – участников Великой Отечественной войны, погибших в те страшные годы, полагается по две тысячи рублей.

Оставлять заявки на выплату не потребуется – ее перечислят автоматически до 1 мая. «Прошу обеспечить выполнение данного решения правительства в полном объеме», – поручила Наталья Комарова.