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Сургут вырвался в «лидеры» в ХМАО по числу заболевших ковидом за сутки

Пять человек умерли от коронавируса в Югре за сутки

Сургут вырвался в «лидеры» в ХМАО по числу заболевших ковидом за сутки
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО выявлено 315 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 68 и в Ханты-Мансийске – 62. Днем ранее наиболее высокая заболеваемость была зафиксирована в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

По данным окружного оперштаба, у 298 новых заболевших наблюдаются признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Состояние 47 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 5 человек. За весь период пандемии - 2 472.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 254, комментариев: 0

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