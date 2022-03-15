Югра присоединилась к федеральной танцевальной эстафете

Югра приняла участие в танцевальной эстафете «Россия – мы». Как рассказывает Ugra-news, акция призвана объединить силу народов в нашей стране. «В России каждый народ имеет свой уникальный облик. Сейчас в трудное время нам необходимо объединиться. И хотя мы общаемся на разных языках — существует язык танца, который понимает каждый народ в России», — объясняют организаторы эстафеты.

В Югре в акции приняли участие артисты театра обско-угорских народов «Солнце». Сняли ролик сотрудники окружного медиахолдинга «Югра». В качестве площадки было выбрано место под Ханты-Мансийском, где сейчас идут съемки фильма «Сокровища Ивана Грозного». Базой для флешмоба стало выступление президента, в котором он говорит о единстве многонациональной России.

Танцевальную эстафету уже поддержали множество регионов России. Югра вступила в эту акцию первой из Уральского федерального округа.