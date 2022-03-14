Главой поселка Пойковский стала Ирина Бородина

Новым мэром поселка Пойковский в Нефтеюганском районе стала исполняющая обязанности главы администрации Ирина Бородина. Об этом сообщил телеграм-канал избиркома ХМАО.

«По результатам выборов избранным главой п.Пойковский признана Бородина Ирина Сергеевна (выдвинута местным отделением партии „Единая Россия“)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в выборах приняли участие 25% избирателей. По данным администрации Пойковского, Бородина набрала 60,08% голосов.

Напомним, что прежний мэр поселка Пойковский Алла Бочко стала новым главой Нефтеюганского района ХМАО.