На должность заместителя главы ХМАО назначили вице-мэра Владивостока

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового заместителя, который будет курировать вопросы развития городской среды. Это заместитель мэра Владивостока Азат Ислаев. Информация об этом появилась в телеграм-канале первого заместителя главы региона Алексея Шипилова.

«В команде Югры новое назначение. Поздравляю с назначением нового заместителя, Азата Ислаева. Блок курируемых вопросов: пространственное развитие и городская среда», — указано в посте.

Азат Файзулхакович Ислаев родился 9 мая 1985 года в Перми. Окончил негосударственное образовательное учреждение «Академия управления «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция».

За время профессиональной деятельности Азат Ислаев занимал должность исполнительного директора ООО «Служба земельных отводов», позднее – финансового директора (г. Казань), помощника губернатора Приморского края.

Отмечается, что ранее Ислаев, будучи на должности в администрации Владивостока, отвечал за культуру и IT-технологии, городскую среду и экологию.