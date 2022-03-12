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​Югорчане перестали заболевать коронавирусом? Статистика оперштаба обнадеживает

За сутки COVID-19 выявлен у 366 жителей ХМАО

​Югорчане перестали заболевать коронавирусом? Статистика оперштаба обнадеживает
Фото: pixabay.com

За пятницу, 11 марта, в Югре зафиксировано 366 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Это ненамного больше, чем днем ранее, и значительно меньше, чем неделей ранее (напомним, тогда счет подбирался едва ли не к двум тысячам ежедневно).

«Корону» подхватили жители 21 муниципалитета округа, больше всего заболевших в Сургуте (54), Советском районе (42), Ханты-Мансийске (40). С учетом новых данных количество всех переболевших COVID-19 в Югре за все время пандемии достигло 201 510 человек, из них 183 488 пациента выздоровели, 2 454 умерли — в том числе шесть человек скончались за прошедшие сутки. Под наблюдением врачей остаются 15 568 югорчан.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 106, комментариев: 0

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