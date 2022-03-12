Чиновники, депутаты, СМИ Югры уходят из Facebook и Instagram

Политика корпорации Meta, владеющей соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером Whatsapp, уже привела к тому, что Генпрокуратура потребовала признать ее экстремистской организацией. Напомним, что Meta заявила о том, что больше не будет блокировать на своих площадках призывы к насилию над русскими, включая пожелания смерти и прочее.

В результате официальные лица начали массово уходить из Facebook (заметим, кстати, что он уже заблокирован Роскомнадзором) и Instagram. Например, накануне заявление сделал глава Сургута Андрей Филатов: «Учитывая невероятный цинизм и антироссийскую агрессию со стороны компании Meta, я принял решение отказаться от дальнейших публикаций в Instagram, — написал он в последнем посте в инстаграме. — Давайте поддерживать своих. Полностью перехожу для работы в российскую социальную сеть ВКонтакте».

Аналогичное решение приняли и депутаты, активно общавшиеся с аудиторией на Facebook, — городской парламентарий Алексей Кучин, например, заметил: «С политикой и цензурой руководства данных сервисов мне не по пути».

Из Instagram уходит и губернатор Югры: «После решений Meta Инстаграм уже нельзя назвать диалоговым», — написала Наталья Комарова. Напомним, что ее аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» действовали и ранее, а теперь глава региона завела и телеграм-канал.

В Telegram массово уходят и СМИ — кто-то заводит новые каналы, кто-то возобновляет старые. Напомним, что siapress.ru также присутствует в «телеге» — наш канал здесь, и в нем мы делимся самыми интересными и важными новостями со своими комментариями.

P.S. Следует отметить, что накануне Metaвыпустила пресс-релиз, в котором заявила: все, что касается выражения ненависти к русским, позволено только для жителей Украины: остальные гневные спичи будут по-прежнему блокироваться.