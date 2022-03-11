Житель Пыть-Яха перевел на счета лжеброкеров около 2 млн рублей

Очередной жертвой кибермошенников стал 51-летний житель Пыть-Яха, который поверил лжеброкером. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в конце прошлого года мужчине позвонил некий Борис Михеев, который представился брокером торговой площадки «Clayde Trade». Он предложил югорчанину вложиться в «очень выгодное инвестирование», тот согласился.

«По ходу переписки аферист направлял мужчине обучающие материалы по инвестированию, а также попросил установить приложение «anydesk» на своем мобильном телефоне. Мошенник убеждал заявителя переводить денежные средства частями на счета банковских карты, которые отправлял через «WhatsApp», якобы для вложения в металлы, уверяя, что это самый выгодный вклад», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего за полтора месяца югорчанин совершил шесть денежных переводов на общую сумму около 2 млн рублей. Из них порядка 1,45 млн рублей составили кредитные средства. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.