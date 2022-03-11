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У каждого второго югорчанина, работающего на удаленке, есть подработки

23% жителей ХМАО имеют подработки

У каждого второго югорчанина, работающего на удаленке, есть подработки
Фото: pexels.com

Сегодня 23% жителей Югры имеют дополнительные источники дохода. При этом тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе и подрабатывает – 48%, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе исследования.

«Среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 15%, среди респондентов, переведенных на удаленку в связи с коронавирусом, – 34%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе – каждый второй (48%). Среди опрошенных больше половины сейчас не имеют подработок, но хотели бы найти (67%)», – отмечают в исследовании.

Чаще всего подработка занимает у югорчан до 10 часов в неделю. У 44% респондентов доход от дополнительной работы составляет от 10 до 30% от общей суммы финансов.

Всего подработки есть у каждого пятого трудоустроенного россиянина. В большинстве случаев дополнительный источник дохода имеют те, кто работает на удаленке.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 113, комментариев: 0

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