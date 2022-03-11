Стройфирму привлекли к ответственности за нарушения при обустройстве ледовых городков в ХМАО

Природоохранная прокуратура Югры выявила нарушения водного законодательства при обустройстве ледовых городков в Нижневартовске, Мегионе и поселке Высокий. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, компания «Электрон» и индивидуальный предприниматель привозили лед для строительства городков без заключения договоров водопользования с Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В связи с выявленными нарушениями в адрес общества и предпринимателя внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в прокуратуре Югры.