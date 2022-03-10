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​Югорчанин угнал два автомобиля за одни сутки

Житель Когалыма совершил два угона за сутки

​Югорчанин угнал два автомобиля за одни сутки
pixabay.com

Житель Когалыма подозревается в совершении двух угонов за одни сутки, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сначала в дежурную часть полиции города обратился 42-летний владелец «Форда». Он сообщил, что запустил двигатель, чтобы прогреть авто, и вернулся в квартиру за детьми. Когда мужчина через 10 минут вышел во двор, автомобиля уже не было.

Полицейские обнаружили угнанную иномарку в течение часа рядом с одним из городских кафе. В автомобиль в это время садился неизвестный мужчина. Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что находился в гостях у своего друга. Когда он вышел во двор, то увидел заведенный автомобиль и решил покататься на нем по городу. Доехав до кафе, он забронировал столик и хотел ехать дальше, но был задержан подъехавшим нарядом. После проведенных следственных действий подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Через несколько часов злоумышленник вернулся в кафе и начал употреблять спиртные напитки. Выйдя на улицу, он увидел работающий автомобиль «ВАЗ 21074». Машина оказалась открытой. Югорчанин сел в машину и поехал по городу. Хозяева «семерки» оперативно обратились в полицию.

Полицейские обнаружили угонщика в течение получаса на улице Степана Повха. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Автомобили возвращены законным владельцам.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 109, комментариев: 0

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