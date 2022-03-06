В Югру прибыли первые жители Донецка и Луганска

Первые 19 жителей Донецка и Луганска прибыли сегодня в Югру — по сообщению департамента соцразвития региона, они приехали к родственникам, которые живут здесь, и обратились в органы соцзащиты населения. Каждому из них оказывается поддержка.

«Обратившимся семьям предоставлена срочная соцпомощь (продуктовые наборы, предметы первой необходимости), все они приняты на социальное сопровождение, — говорится в сообщении департамента. — Кроме того, оказывается содействие в получении необходимых документов».

Согласно данным департамента общественных и внешних связей Югры, гостей разместили в Нефтеюганске, Когалыме и Мегионе. Помимо продуктов и предметов первой необходимости, им оказывается психологическая помощь, а также содействие в оформлении индивидуального номера налогоплательщика, номера индивидуального лицевого счета, а также открытие счетов в «Сбере». При желании они получат вид на жительство в России. Информация по приехавшим в Югру эвакуированным жителям Донбасса направляется в Ростовскую область, через бюджет которой проводятся выплаты, назначенные президентом России.

Напомним, что Наталья Комарова в начале гуманитарного кризиса на Донбассе заявила о готовности Югры принять не менее 300 человек, которым требуется временное убежище.