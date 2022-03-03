Еще 10 пациентов скончались от коронавируса в ХМАО

На 3 марта в Югре выявлено 1 077 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 22 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Нефтеюганске (195), Сургуте (134), Советском районе (111). За всю пандемию у 195 846 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 1 036 наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 6 – бессимптомно. Состояние 92 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 1 534 человека, за весь период пандемии – 167 765 югорчан.

2 390 пациентов скончались за всю пандемию. За сутки – 10 заболевших.