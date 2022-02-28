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​Гуманитарная помощь, собранная югорчанами для жителей Донбасса, достигает адресатов

Первая машина с гуманитарной помощью из Югры приехала в Ростовскую область

​Гуманитарная помощь, собранная югорчанами для жителей Донбасса, достигает адресатов
Фото vk.com/shtabugra

Гуманитарная помощь из Югры вскоре попадет в руки мирных жителей, вынужденно покинувших свои дома на Донбассе из-за военной угрозы. Об этом сообщает паблик «Штаб Югра» ВКонтакте. Первые машины с грузами из автономного округа приехали в Ростовскую область, где базируется больше всего эвакуированных жителей Донецка и Луганска, а также их окрестностей.

Для проведения акции по сбору помощи был создан добровольческий штаб #МыВместе, который курируется опытными специалистами из АНО «Гуманитарный добровольческий корпус». Также в акции участвуют представители Российского Красного Креста, Общероссийского народного фронда, волонтеров-медиков, «Волонтеров Победы», «Единой России» и «Молодой Гвардии». За считанные дни югорчане собрали более 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Если вы хотите принять участие в сборе – это еще можно сделать. В пункты приема помощи (подробности об этом здесь) можно нести сухое детское питание, пластиковую посуду, подгузники и пеленки (как для детей, так и для лежачих пожилых людей), средства личной гигиены (шампуни, мыло, туалетная бумага, зубная паста и т.д.), постельные и душевые принадлежности, простую бытовую технику (чайники, удлинители), базовые медицинские приборы (тонометры, глюкометры, электрические градусники). Если хотите помочь съестным – то это должны быть сдобные изделия, сухие пайки, чай / кофе, а также бутилированная питьевая вода.

Дополнительную информацию о необходимой помощи и адресах пунктов сбора можно получить по телефону горячей линии волонтерского центра «Единой России» в Югре – 8 (800) 200-59-65.


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Сегодня в 22:32, просмотров: 158, комментариев: 0

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